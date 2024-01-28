"الجمهورية": الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة

شددت صحيفة (الجمهورية) على أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إرساء دعـائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها؛ وفي هذا الصدد تأتي التحركات المصرية المستمرة من أجل وقـف القتال في قطاع غـزة وإدخال المساعدات الكافية لإعاشة الشعب الشقيق؛ لإيمانها أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ هو الحل الحقيقي والضمانة الحقيقية لأمن المنطقة.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "نعمة الأمن والآمان" - أنه في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة، بصفة عامة والوطن بصفة خاصة؛ يصبح وعي المواطن بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن؛ "الصخرة القوية" التي تتحطم عليها كل المخططات والمؤامرات والشائعات، التي تحاك من قـوى الشر ضد استقرار الوطن.



وأشارت الصحيفة إلى أن مسيرة البناء والتنمية وانطلاق المشروعات القومية العملاقة ما كانت يمكن أن تحقق أو يتم إنجاز أي مشروع تنموي إلا في وجود الأمن والاستقرار؛ وهما جسر العبور إلى التنمية الحقيقية والرخاء الحقيقي للشعوب.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن استقرار الشعوب وأمنها لا يتحقق إلا بوحدة شعبها وقوته وتماسكه ووعيه الكامل بوطنه وأمنه".

