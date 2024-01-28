عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة

صدى البلد

شددت صحيفة (الجمهورية) على أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إرساء دعـائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها؛ وفي هذا الصدد تأتي التحركات المصرية المستمرة من أجل وقـف القتال في قطاع غـزة وإدخال المساعدات الكافية لإعاشة الشعب الشقيق؛ لإيمانها أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ هو الحل الحقيقي والضمانة الحقيقية لأمن المنطقة.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "نعمة الأمن والآمان" - أنه في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة، بصفة عامة والوطن بصفة خاصة؛ يصبح وعي المواطن بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن؛ "الصخرة القوية" التي تتحطم عليها كل المخططات والمؤامرات والشائعات، التي تحاك من قـوى الشر ضد استقرار الوطن.


وأشارت الصحيفة إلى أن مسيرة البناء والتنمية وانطلاق المشروعات القومية العملاقة ما كانت يمكن أن تحقق أو يتم إنجاز أي مشروع تنموي إلا في وجود الأمن والاستقرار؛ وهما جسر العبور إلى التنمية الحقيقية والرخاء الحقيقي للشعوب.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن استقرار الشعوب وأمنها لا يتحقق إلا بوحدة شعبها وقوته وتماسكه ووعيه الكامل بوطنه وأمنه".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

إعلامي يفجر مفاجأة: حارس دولي في طريقه إلى التوقيع للأهلي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: خالد سليم يحلق شعره على الهواء.. حارس دولي في طريقه للأهلي.. راتب فيتوريا يثير أزمة

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 28-1-2024

فضل شهر رجب.. وهذا معنى الترجيب ولماذا أطلق عليه مضر

سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة

أوكرانيا تكشف عن عملية فساد في مشتريات أسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

لم تعرض من قبل.. محطة الفضاء الدولية تنشر صورة مذهلة لكوكب الأرض

شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟

عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ