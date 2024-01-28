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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة عيد الحب.. مروان خوري يحيي حفلا في دبي 13 فبراير

مروان خورى
مروان خورى

يحيى الفنان مروان خورى حفلا غنائيا يوم 13 فبراير المقبل فى دبى وذلك فى إطار جولته الفنية التى يقوم بها بمناسبة عيد الحب. 

 

ويشدو مروان خورى بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى دبى سواء كانت القديم منها أو الحديث.  

مروان خورى 

وكتب مروان خوري على الفيديو: "حتى لو بختار رجّع حياتي من الأوّل بختارك انتي.. عقبال 100 سنة سوا".

وحل الفنان اللبناني مروان خوري ضيفا على برنامج “الزمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على إحدى الفضائيات اللبنانية.

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وقال مروان خوري: “زوجتي مسلمة ولكنها تذهب معي إلى حيث تحب زيارة الأماكن الروحية، وفي نفس الوقت أكون سعيدا وأنا أفطر معها خلال صيامها في شهر رمضان الكريم”.

 

وتم منذ فترة تداول تصريحات للفنان سامو زين يتهم فيها زميله الفنان مروان خوري بسرقة لحن إحدى الأغانى الخاصة به خلال الفترة الماضية، وأنه بالفعل هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار”، وأغنيته “مش قادر”.

 

وعاد مروان خوري مجددًا خلال الفترة الماضية ليرد فيها على اتهام سامو زين له بشأن سرقة لحن أغنية "مش قادر" مرة أخرى خلال استضافته في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب، معلقًا: “إن الصديق الحقيقي والمُحب لا يبدي عتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يبادر للتواصل هاتفياً وإبداء وجهة نظره وإلا فيكون تصرفه ناجماً عن حب الظهور”، معلقًا: "اعتمدت على المقسوم في عدد من الأغاني الشرقية الخاصة بي سواء في "يسلملي اللي بيغار" و"قصر الشوق" و"كل القصايد “ لذلك أنا لست بحاجة لأخذ جمل من عمل أحد، وإذا حدث هذا الأمر وأخدت يكون عن غير قصد”.

 

ثم علق الفنان سامو زين في منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع  X، قائلاً: “تصريح الفنان صديقي الذي أكن له كل الحب والاحترام مروان خوري مع المذيعة المتألقة راغدة شلهوب ما عجبني، ومش رح رد حاليا على الكلام مش وقته بس نعود قريبا ونرد.. #بلاش أنا”.

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