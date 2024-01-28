عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بذراع واحدة.. قصة أحمد درويش تحكي قوة الإرادة في ورشة الحلم والصمود

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في قلب مدينة الغردقة، يتألق رجل يمسك بزمام الحياة بيد واحدة، بعد أن اختبر قوة الصمود والإرادة في محنة لا تضاهى.

 أحمد درويش، البطل الذي انحنى أمام القدر، لكنه رفض أن يُسلم لأحكامه. بدت قصته كرواية حياة ملهمة، حيث تحوّلت الألم إلى فن والتحدي إلى فرصة.

في رحلته بين متاهات الحياة، وبرغم بتر ذراعه اليسرى في حادث سيارة مروّع، تحولت ورشة أحمد إلى ساحة معركة للإبداع والتحدي. فتصاميمه الفريدة للأثاث المنزلي تعكس ليس فقط مهارته الفنية بل وقوة إرادته الصلبة.

رغم وعكته، يصر درويش على أن يكون رجل الأسرة الرائد. لا يستسلم لليأس، بل يستمر في توفير التعليم لبناته وتأمين حياة مستقرة لعائلته. يمثل أحمد درويش رمزًا للتحدي والتفاؤل، حيث يدعو الشباب بكل حماسة إلى الابتكار والسعي الدؤوب نحو تحقيق الأحلام.

قصة أحمد درويش تنبثق كلماتها كشلال من الإصرار والجهد، تروي قصة إنسان تحدى الظروف بكل عزيمة. بذراعه الواحدة، يرقص درويش مع الحياة، يرسم لوحات فنية بألوان الإصرار والأمل، مُلهمًا العديد لينطلقوا نحو تحقيق أحلامهم بقوة وعزم.

الغردقة الارادة والتحدى البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

تجويع وحصار إسرائيلي.. ومظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شاهد.. خيالة الشرطة تقدم عروضا فى معرضها السنوى

شاهد.. مهارات طلبة كلية الشرطة في معرض تجهيزات الداخلية

أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ