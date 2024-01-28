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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات| أزمة المهاجرين تحاصر الحلم الأمريكي.. وهبوط أول طائرة بوينج 737 ماكس للصين منذ 2019

صحف الإمارات
صحف الإمارات

جهود إماراتية متواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس

بعد تمرد تكساس على واشنطن.. أزمة المهاجرين تحاصر "الحلم الأمريكي"

هبوط أول طائرة بوينج 737 ماكس تم تسليمها إلى الصين منذ 2019

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الأحد، بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية والتي نرصدها في التقرير التالي.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل جهودها لدعم الأشقاء في قطاع غزة في إطار عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 311730 مستفيداً.

وأضافت أنه تم تسيير جسر جوي بلغ 148 طائرة، إضافة إلى سفينة شحن، و347 شاحنة نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى غزة، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة “الاتحاد” أن مجلس النواب اللبناني أقر مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، لكن خبراء قالوا، إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من 5 سنوات.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن المفاوضين الأمريكيين تقدما بشأن اتفاق محتمل تقوم بموجبه إسرائيل بإيقاف العمليات العسكرية في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم أسرهم في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المفاوضات الحساسة، يوم السبت، إن بنود الاتفاق الذي لم يتم إبرامه بعد من المقرر أن يتم تنفيذها على مرحلتين.

ونقلت الصحيفة، أن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، تشهد تدفق موجات من المهاجرين الذين تراودهم نسمات "الحلم الأمريكي" من وراء الحدود المكسيكية، وأدى تدفقهم إلى تصاعد التوترات بين الحكومات المحلية للولايات الجنوبية، التي ضاقت بهم، والحكومة الفيدرالية في واشنطن، بسبب إجهاد موارد الولايات والاتحاد الفيدرالي نفسه.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، هبطت أول طائرة بوينج 737 ماكس تم تسليمها إلى الصين منذ عام 2019 السبت في مطار بايون الدولي في غوانجو، وفقًا لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع الطائرات.

وحسب صحيفة "الخليج"، يتوجه الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع الأحد، لانتخاب رئيسهم الذي ازدادت أهمية دوره نظراً إلى الارتفاع الحاد للتوترات مع روسيا المجاورة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ولفتت صحيفة “الاتحاد” إلى أن زلزالًا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة طوكيو وكاناجاوا ومناطق أخرى في اليابان صباح اليوم الأحد، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

الامارات بوينج أزمة المهاجرين الحلم الأمريكي الصين

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