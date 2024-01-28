بالكاجوال.. هنا شيحة تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".



وظهرت هنا شيحة بإطلالة أنيقة، مرتديه تيشرت بالون الابيض مع بنطال بيج واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحهاوتركت شعرها كعكة، مما نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.



مسلسل “ما تيجي نشوف”:

وعرضت حكاية “ما تيجي نشوف”، ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفىمحمود، على شبكة قنوات on، وضم العمل كلا من: الفنان نبيل عيسى، وهنا شيحة، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة،وإسلام جمال، ونهى عابدين، وطارق صبري، وعمر ممدوح، وراندا عبد السلام، وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل عمرومحمود ياسين، ومحمد الخبيري.