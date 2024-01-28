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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 3800.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار وموعد الاستقرار

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أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير 2024.. وهذه قيمة عيار 21


يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 


- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 4400 جنيه. 


- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3850 جنيها. 


- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه. 


- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2574 جنيها.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12  في محلات الصاغة  إلى 2194 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 30 ألفا و800 جنيه.

- بينما وصل سعر الأونصة إلى 136 ألفا و584 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت سعر الأونصة العالمية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة الأمريكية بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

وفيما يخص أسعار الذهب الفورية فقد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.

كما تراجعت رهانات الأسواق بشأن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية خلال شهر مارس إلى 46% بعد أن كانت 70% منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي يدل على تغير توقعات الأسواق بشكل كبير بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع، والتي جاءت لتؤكد وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي أن الوقت لم يحن بعد لخفض الفائدة.

وفيما يخص الدولار الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% مسجلا ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.


ومن المنتظر الأسبوع المقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لهذا العام، وسط توقعات متزايدة أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة وعلى سياسته النقدية دون تغيير.

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أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

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استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية


وأغلق سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تزايد التوقعات أن قرار خفض الفائدة الأمريكية سيتم تأجيله حتى النصف الثاني من العام، ليستمر الذهب في التذبذب ضمن نطاقات محددة من التداول خلال الفترة الماضية، بينما تنتظر الأسواق الأسبوع القادم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

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