تقديم خدمات طبية مجانية لـ 1587 مواطنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بقرية الهوارية بمنطقة العامرية، والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفى عام (مستشفى العامرية العام)، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية لـ 1587 مواطنًا، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف.



وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان، إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة- أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد)، وشارك فيها 58 عضوا من الفرق الطبية والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1587 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 6 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جانبها، قالت منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية الدكتورة رشا فوزي، إنه تم خلال القافلة إجراء 479 تحليلا طبيا بمعمل الدم في القافلة، و126 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإشاعتي "سينية"، و29 أشعة موجات صوتية، علاوة على فحص 109 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 698 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

