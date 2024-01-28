القومي للأمومة والطفولة: مطبوعات المجلس التوعوية بالمجان في معرض الكتاب

أكد خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة ناصر المسلم، أن تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 "رائع" ويلبي احتياجات الحضور والمنظمين، مشيرا إلى تقديم مطبوعات المجلس للتوعية بحقوق الطفل والأم بالمجان للجمهور.



وقال ناصر المسلم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات معرض الكتاب المنعقدة في منطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس - "إن المجلس القومي للأمومة والطفولة يشارك في المعرض لعدة سنوات متتالية بجناحه الخاص، والذي يوفر منطقة خاصة لأنشطة الأطفال تتوافر فيها الألعاب التي تساهم في منحهم فرصة التعرف على حقوقهم التي ينص عليها القانون المصري؛ كما يتم تنظيم ندوات معرفية لتوعية الأمهات بكيفية التعامل مع أطفالهن.



وأضاف أن المجلس يحرص على تنفيذ الآلية الوطنية المعنية بالأمومة والطفولة في مصر، بما في ذلك خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى الأطفال والعمل على حلها، موضحا أن هناك أيضاً غرفة "مشورة نفسية" تابعة لخط نجدة الطفل.



وأشار إلى أن المجلس ينفذ العديد من الأنشطة والمبادرات في الوقت الحالي؛ منها "تمكين الطفل المصري، ودوّي لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية"، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى التي يعمل المجلس عليها؛ "كمناهضة ختان الإناث والزواج المبكر، كذلك مبادرات التوعية بتغير المناخ ومدى تأثيره على حقوق الطفل.



وتشارك في فعاليات المعرض 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.