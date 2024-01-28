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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد جلال: ناصر منسي مهاجم مميز.. وهذه نصيحتي لـ معتمد جمال أمام أهلى جدة

صدى البلد

 

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على الرجاء المغربي يمنح اللاعبين والجهاز الفني ثقة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "تراجع الزمالك إلى الدفاع في الشوط الثاني كان سببًا رئيسيًا لتعادل الرجاء المغربي ولكن الفوز مهم للغاية للفريق الأبيض، ومباراة أهلي جدة ستكون صعبة للغاية ويجب التركيز منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف: "أتمنى من معتمد جمال أن يقوم بعمل تدوير لـ 4 لاعبين على الأقل أمام أهلي جدة منعا لتعرض اللاعبين للإرهاق البدني بسبب مباراة الرجاء المغربي".

وأوضح: "ناصر منسي يحتاج إلى الحصول على فرصة المشاركة باستمرار من أجل منحه الثقة فهو لاعب صاحب إمكانيات عالية داخل الصندوق ومهاجم بالفطرة".

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