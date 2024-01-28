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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سفير الأردن: القاهرة للكتاب من أبرز المعارض الدولية.. وحريصون على المشاركة سنويا

السفير أمجد العضايلة
السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية

أكد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية ، أن بلاده تحرص دائما على المشاركة باستمرار في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد واحدا من أهم وأبرز المعارض على الساحة الدولية.


وقال السفير أمجد العضايلة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحرص الأردني على المشاركة في المعرض يتجلى في أن هناك نحو 40 دار نشر أردنية مشاركة بالمعرض بكتب متنوعة وعناوين مختلفة بين التاريخية والأكاديمية.


وأشار إلى أن بلاده تعد من أبرز المشاركين في معرض القاهرة للكتاب، حيث يوجد وفد أردني من وزارة الثقافة، وأمانة عمان، إلى جانب المشاركين الأردنيين من دور النشر، وكلهم حرصوا على القدوم للمشاركة في نسخة هذا العام، والمساهمة بنتاج أدبي وفكري وأكاديمي متميز.


ولفت إلى أن الأردن كان ضيف شرف الدورة السابقة من معرض القاهرة للكتاب وتم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات التي أثرت الدورة السابقة.


وتابع سفير الأردن لدى مصر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام تطورا ونموا كبيرا وإقبالا شديدا من قبل الجمهور، الأمر الذي يبشر بالخير، لأن الإقبال يعني أن الكتاب ما زال بخير وله حضور بالعالم العربي.


ووجه السفير أمجد العضايلة الشكر لكل القائمين على تنظيم معرض الكتاب، وما بذلوه من جهود في التنظيم والإعداد للمعرض لتخرج النسخة الحالية بالشكل الذي يلبي طموحات و احتياجات المواطن المصري والعربي والأجنبي. 


وذكر أن العلاقات المصرية الأردنية شهدت زخما وتطورا مهما خلال الفترة الأخيرة، حيث هناك العديد من المثقفين الأردنيين الذين يزورون القاهرة، فضلا عن أن هناك عددا كبيرا من الندوات الثقافية التي يحرص البلدان على تنظيمها بشكل مستمر إثراء للحياة الثقافية وتأكيدا على قوة العلاقات بين الجانبين.


وأبرز السفير العضايلة أن الفرق المصرية تعد من أبرز المشاركين في مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن أن هناك مشاركة مصرية متميزة وفاعلة في كل المحافل الثقافية الأردنية.


وأكد أن مصر لها حضور ثقافي متميز.. وقال: "ونحن في الأردن حريصون أيضا على أن يكون لدينا حضور ثقافي متميز من خلال الندوات والمشاركة في معارض الكتب والفنون والمسرح والغناء غيرها.


وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
 

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