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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دورة تدريبية مجانية بمعهد الإنتاج الحيواني عن رعاية الجاموس

صدى البلد

ينظم  قسم بحوث تربية الجاموس بمعهد بحوث الانتاج الحيواني، دورة تدريبية مجانية في مجال رعاية الجاموس "طلائق - حلاب - عجول".

يأتي ذلك تحت رعاية د. محمد الشافعى  ود. أحمد عبد الخالق وكيل المعهد للارشاد والتدريب ود. أسامة المالكي رئيس قسم بحوث تربية الجاموس وذلك اعتبارا من يوم الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتى الخميس الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٤.

وسوف تتناول المحاور التالية :
- تنشئة ورعاية العجول الرضيعة والرعاية الصحية لعجول الجاموس.

- التنوع البيولوجي للتحسين الوراثي المستدام و أهم الأمراض الفيروسية في الجاموس .

- رعاية إناث الجاموس وأثرة على الأداء التناسلي والإنتاجي.

- التهاب الضرع في الجاموس والرعاية الصحية لماشية اللبن.

- نقص الكالسيوم في الماشية خلال المرحلة الإنتاجية وعلاقتها بالأداء التناسلي والإنتاجي للأمهات العشار.
-   الأمراض الناجمة عن سوء التغذية ومردودها الاقتصادي.

- إجراءات الأمن والأمان الحيوي الواجب توافرها في المزارع للحد من حدوث الأمراض. 

 يحاضر بالدورة نخبة من الأساتذة والباحثين المتميزين بالمعهد .
 

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