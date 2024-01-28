دورة تدريبية مجانية بمعهد الإنتاج الحيواني عن رعاية الجاموس

ينظم قسم بحوث تربية الجاموس بمعهد بحوث الانتاج الحيواني، دورة تدريبية مجانية في مجال رعاية الجاموس "طلائق - حلاب - عجول".

يأتي ذلك تحت رعاية د. محمد الشافعى ود. أحمد عبد الخالق وكيل المعهد للارشاد والتدريب ود. أسامة المالكي رئيس قسم بحوث تربية الجاموس وذلك اعتبارا من يوم الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتى الخميس الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٤.

وسوف تتناول المحاور التالية :

- تنشئة ورعاية العجول الرضيعة والرعاية الصحية لعجول الجاموس.

- التنوع البيولوجي للتحسين الوراثي المستدام و أهم الأمراض الفيروسية في الجاموس .

- رعاية إناث الجاموس وأثرة على الأداء التناسلي والإنتاجي.

- التهاب الضرع في الجاموس والرعاية الصحية لماشية اللبن.

- نقص الكالسيوم في الماشية خلال المرحلة الإنتاجية وعلاقتها بالأداء التناسلي والإنتاجي للأمهات العشار.

- الأمراض الناجمة عن سوء التغذية ومردودها الاقتصادي.

- إجراءات الأمن والأمان الحيوي الواجب توافرها في المزارع للحد من حدوث الأمراض.

يحاضر بالدورة نخبة من الأساتذة والباحثين المتميزين بالمعهد .

