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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعزز الوضوح البصري.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات وCorning Incorporated (NYSE:GLW) تعزيز هاتف Galaxy S24 Ultra بغطاء مصنوع من مادة Corning Gorilla Armor الجديدة، والتي توفّر مزيجًا استثنائيًا من المتانة والوضوح البصري، مما يسهم في تعزيز تجربة المشاهدة لتكون أكثر ثراءً ووضوحًا، إلى جانب حماية أفضل ضد الأضرار الناجمة عن الاستخدام اليومي.


وأكّد كوانغ جين باي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير، في قسم تجارب الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات؛ أنّ سلسلة هواتف Galaxy S المزودة بزجاج Corning's Gorilla Glass ساهمت في دفع الابتكار وتحقيق تقدم ملحوظ من حيث المتانة، مشيراً إلى أنّ هذه الشراكة عزّزت الثقة والآمان لدى المستخدمين.


ويمثّل Corning Gorilla Armor نوعاً مميزاً من مواد غطاء الهاتف الذكي، وبالمقارنة مع السطح الزجاجي القياسي، يساهم Corning Gorilla Armor  في تقليل الانعكاس بنسبة تصل إلى75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة الشاشة، كما يساعد على تقليل وهج الشاشة أو انعكاساتها في بيئات مختلفة. وقد تمّ تصميم مادة الغطاء الجديدة من Corning لتعزيز متانة هواتف Galaxy S24 Ultra.

و أظهرت Corning Gorilla أثناء الاختبارات المعملية الداخلية لـ Corning متانة فائقة مقارنة بتلك المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات ولتقييم مقاومته للخدش، ابتكرت Corning اختبارًا معمليًا جديدًا يسمى "Scratch Bot" لمحاكاة الخدوش الدقيقة التي قد تحدث خلال الاستخدام اليومي، وخلال هذا الاختبار الذي يخضع لمعايير صارمة؛ أظهر Gorilla Armor أداءً رائعًا حيث لم تظهر أي خدوش مرئية، إلى جانب قدرته على مقاومة الخدش بنسبة أربع مرات أكثر من الأغطية المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات.كما يحتوي Corning Gorilla Armor على نسبة 25% من المواد المعاد تدويرها قبل الاستهلاك، وذلك بحسب الشركة العالمية لعلوم السلامة "UL Solutions" وفقًا لإجراءات التحقق من صحة المطالبة البيئية (ECVP) UL2809-2 للمحتوى المعاد تدويره.

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