إقبال كبير على فنادق الغردقة خلال إجازة نصف السنة

تشهد فنادق الغردقة إقبالًا كبيرًا على الحجوزات، مع بداية إجازة نصف السنة الدراسية، وذلك نظرًا لميزة الطقس الدافئ والأسعار المنخفضة.

وتعتبر الغردقة واحدة من أدفأ المدن المصرية، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء إجازة الشتاء.

وأكد خبراء السياحة في البحر الأحمر أن هناك إقبالًا كبيرًا على حجوزات الفنادق في الغردقة، خاصةً مع الأجواء الممتعة التي تتمتع بها المدينة.

ويُشيرون إلى أن أسعار الفنادق خلال إجازة نصف السنة تكون أكثر تنافسية مقارنة بفصل الصيف، وتشمل عروضًا خاصة لجذب السياح المحليين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سياحة بالغردقة أن أسعار الفنادق تتنوع حسب الفئة، حيث تبدأ من ألف جنيه للغرفة المزدوجة في فنادق الـ3 نجوم، وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه للغرفة المزدوجة في فنادق الـ5 نجوم، وتشمل الإقامة والمأكولات والمشروبات.

تُعد هذه العروض والأسعار المناسبة دافعًا إضافيًا للسياح للاستمتاع بإجازتهم في الغردقة خلال هذه الفترة.