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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماذا حدث لحسام حسن في مباراة المغرب2002؟.. وما علاقة ميدو بالأمر؟.. تفاصيل

حسام حسن
حسام حسن

كشف حسام حسن قائد المنتخب الوطني السابق، تفاصيل تعرضه للإصابة خلال مشواره الكروي في مباراة المغرب، بتصفيات كأس العالم 2002، وحديثه مع قدمه لعدم الخروج من الملعب.

منتخب مصر 

حسام حسن والمنتخب

وانتشر خلال الفترة الماضية، فيديو لأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، وهو يحكي تفاصيل إصابة حسام حسن في مباراة المغرب، وحديثه مع قدمه من أجل عدم الخروج من الملعب.

خناقة حسام حسن

قال حسام حسن خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا سمعتها الأيام الأخيرة، ميدو حكاها بشكل كوميدي بس بالغ شوية".

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أضاف: "اللي حصل أننا كنا بنلاعب منتخب المغرب في مباراة مصيرية ولازم نكسبها، على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، وتعرضت للإصابة في الشوط الأول بشد في العضلة الخلفية".

أكمل: "دخلت غرفة اللبس بين الشوطين، وكنت مضايق وبكلم رجلي وبقول مش هطلع وهكمل وعمال بقوي نفسي وبدعي لربنا أني استمر، وميدو كان لسه صغير وطالع في الملاعب وموجود معانا، بس حكى الموضوع بشكل كبير شوية".

أتم تصريحاته: "كنت عاوز استمر في الملعب بأي طريقة، وأن أنا أخرج دي مش في حساباتي، بس مكنتش بتكلم بصوت عالي عشان مأثرش على اللاعبين خاصة وأني كنت كابتن الفريق.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية اليوم

في حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني.

في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

حسام حسن 

موعد مبارة مصر اليوم

وتنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ 16، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، وتأهلت الكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد من النقاط وفي المركز الثاني أيضًا من المجموعة السادسة.

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