تقرير عالمى يرصد تحديات وأنماط المستهلكين تجاه الأجهزة المتصلة

نشر معهد كابجيميني للأبحاث تقريرًا بعنوان "المنتجات المتصلة: تعزيز حياة المستهلكين باستخدام التكنولوجيا"، حيث يؤكد الاعتماد المتزايد على الأجهزة المتصلة كونها جزءًا لا يتجزأ من حياة المستهلكين.

وأكد البحث أن أكثر من ثلث المستهلكين يخططون لشراء المزيد من الأجهزة المتصلة في العام المقبل، مع توقعات بتحقيق الأجهزة الصحية وأجهزة الأمن المنزلي مبيعات أكبر.

في حين أن المستهلكين شغوفون بشراء المنتجات المتصلة، يُتوقَع تحمل البائعين مسئولية أكبر تجاه قضايا الاستدامة مثل النفايات الإلكترونية وضمان حماية أكبر للبيانات.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه معهد كابجيميني للأبحاث أن 67% من المستهلكين يعتبرون المنتجات المتصلة ضرورة، وتؤكد نسبة 41% منهم أنها تساعدهم في توفير الوقت وتقلل من تعرضهم للمخاطر.

تفضيلات المستهلكين وتوجهاتهم:

- أجهزة الترفيه والمركبات المتصلة: مع امتلاك أربعة من كل خمسة مستهلكين لنظام ترفيه متصل، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية وأنظمة الألعاب، تعد أجهزة الترفيه المتصلة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، كما واصلت المركبات المتصلة بالإنترنت ارتفاع شعبيتها، حيث تمتلك نسبة 60% من المستهلكين مركبة متصلة بالإنترنت.

على الرغم من ذلك، تختلف معدلات الملكية على نحو كبير بين البلدان، حيثما تشهد الولايات المتحدة نسبة (77%) وهي الأكبر، أما أدنى معدل في كندا بنسبة (38%).

- تعد أجهزة أمن المنزل الذكي وأنظمة الرعاية الصحية الذكية من فئات المنتجات الرائدة للمشتريات المستهدفة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، ما يشير إلى زيادة التركيز على السلامة الشخصية والرفاهية ومواصلة دمج التكنولوجيا في الحياة اليومية.

- المساعدون الصوتيون: هناك اعتماد متزايد على المساعدين الصوتيين، حيث يستخدم 85% من المستهلكين على مستوى العالم نوعًا من المساعد الصوتي في المنزل أو على هواتفهم المحمولة أو في سياراتهم، حيثما يكمن الاستخدام الأساسي في تصفح المنتجات والخدمات أو البحث عنها.

- الأجهزة القابلة للارتداء: تتطلع الغالبية العظمى من المستهلكين إلى تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإنهم على استعداد لتجربة الأجهزة القابلة للارتداء - مثل الساعات أو الأجهزة الصحية القابلة للارتداء أو النظارات الذكية - كبديل للهواتف المحمولة.

تعد الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالرعاية الصحية إحدى فئات المنتجات الرائدة للمشتريات المستهدفة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، حيث يخطط 29% من المستهلكين لشراء واحدة منها هذا العام.

مخاوف التمكين وخصوصية البيانات والاستدامة

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه المعهد، يجب أن تكون مسألة التوافق وسهولة الاستخدام أولوية بالنسبة لشركات المنتجات المتصلة، إذ إن التنقل بين الأنظمة البيئية للأجهزة أمرًا صعبًا، وهذا ما يؤكده قرابة اثنين من كل ثلاثة مستهلكين (65%)، أي أنه من الملائم أكثر أن تكون هناك واجهة واحدة لجميع المنتجات المتصلة.

ويتزايد وعي المستهلكين بشأن المخلفات الإلكترونية والبصمة الكربونية (بنسبة 68% من المشاركين)، إذ يطالبون المؤسسات المسئولة عن تطوير المنتجات التأكد من استدامتها والحصول على معلومات حول البصمة الكربونية للأجهزة.

ويُظهر المستهلكون مخاوف بشأن الافتقار إلى سبل إعادة التدوير وطرق التخلص بشكل مسئول من النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك 50% من المستهلكين منتجات تكنولوجية قديمة في المنزل ويشعرون بعدم قدرتهم على التخلص منها بأمان.

وتشمل المخاوف التي أعرب عنها المستهلكون أيضًا أمن البيانات، حيث أوضح 36% فقط عن رضاهم عن الخصوصية التي توفرها المنتجات المتصلة.

ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الثقة في البيانات التي تنتجها أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء، يشعر 56% من المشاركين بالضعف إزاء قدرة الشركات على الوصول إلى بياناتهم الصحية من خلال المنتجات المتصلة.