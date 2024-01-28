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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الكهرباء ورئيس الجامعة الأمريكية يفتتحان برنامج «قيادة التغير فى ضوء تحديات الطاقة»

صدى البلد

افتتح الدكتور  محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، بداية البرنامج التدريبى "قيادة التغير فى ضوء تحديات الطاقة"، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـ 120 قيادة من شركات التوزيع.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة النهوض بالعنصر البشرى والاستثمار فيه بداية من أعلى الدرجات الوظيفية، خاصة فى نشاط التوزيع، لكونهم نقطة التعامل المباشر مع المواطنين ما يؤكد دورهم في جميع مجهودات وإنجازات القطاع خلال الأعوام الماضية، وكذا ضرورة اختيار أفضل العناصر للقيام بهذه المهمة سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والإدارية والموارد البشرية كمنظومة متكاملة،
وأن يتم تقديم برامج تساعدهم فى تحقيق المعادلة المهمة لتحقيق التوازن بين موارد القطاع واستمراريته فى الوفاء بدوره، وفى نفس الوقت تحقيق رضا العملاء ونقل التجربة لمرؤسيهم في جميع المستويات.


يأتى ذلك فى ضوء التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى ممثل فى المشروع المصرى الألمانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة لقيادات شركات التوزيع فى ضوء خطة الدولة والوزارة فى النهوض وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا فى ضوء استراتيجية التحول فى مراكز الخدمة التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية لحوكمة أفضل للخدمات، تبسيطا لإجراءاتها، وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وبالتوازي مع هذه الاستراتيجية.

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