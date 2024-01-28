انسحاب لواء كامل لجيش الاحتلال من غزة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه بعد معارك غزة الحامية قررت القيادة الصهيونية سحب قوة كبيرة من القطاع.

وأضافت الإذاعة بانسحاب لواء الاحتياط كرياتي مشيرة إلى أنه أنهى مهمته وغادر خان يونس، بزعمها.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن ما يقارب 80 في المائة من أنفاق حركة «حماس» الواسعة تحت قطاع غزة «لا تزال سليمة»، بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يعيق أهداف إسرائيل المركزية في حربها على القطاع، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

إحباط قدرة «حماس» على استخدام الأنفاق

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إحباط قدرة «حماس» على استخدام الأنفاق هو حجر الأساس في جهود تل أبيب، للقبض على كبار قادة «حماس»، وإنقاذ بقية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

