وصل لـ25 مليون مستفيد.. قومي المرأة يطلق تقرير حصاد جهوده وأنشطته لـ2023

أطلق المجلس القومي للمرأة تقريرا مفصلا حول جهوده وأنشطته التي تم تنفيذها خلال عام 2023، طبقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث بلغ إجمالي المستفيدات/ين من تلك البرامج والأنشطة ما يزيد على 25 مليون مستفيد/ة، وذلك في ضوء الدعم والمساندة الذي يحظى به هذا الملف من الإدارة السياسية.

هذا ويستعرض التقرير جميع البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس طوال العام الماضي في جميع المجالات، بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة ومع الجهات الشريكة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وبلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة المجلس فى محور التمكين السياسي، ما يزيد على 20 مليون مستفيد/ة، وذلك في ملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، علاوة على دور المجلس فى توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي، من خلال حملة “بلدي أمانة” التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية، حيث استهدفت المرحلة الأولى التوعية بدور السيدات في المشاركة العامة في بناء الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات.

فيما استهدفت المرحلة الثانية التوعية بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات لتحقيق الديمقراطية والتمثيل العادل للجميع تحقيقا لنهضة المجتمع.

وخلال عام 2023 أيضًا، بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة وجهود المجلس ضمن محور التمكين الاقتصادي 686.391 مستفيد/ة، حيث استكمل المجلس أنشطة برنامج “تحويشة” للادخار والإقراض الرقمي، وتم تدريب مدربين/ات على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدرب، كما تم تكوين فريق عمل مؤهل من 1,340 ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات، وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات، ويتم تدريبهم دوريا في مجال التثقيف الرقمي وغيره من الموضوعات التنموية، منها “مشروعات خضراء ذكية – الأمن السيبراني – الدورة البنكية”.

ووصلت المجموعات الادخارية إلى 12,000 مجموعة تضم 263,878 بتكوين 6,592 مجموعة جديدة من 145,174 سيدة في العام 2023، وتمت توعية أغلبهن بمجال التثقيف المالي والاجتماعي من خلال 4095 جلسة توعوية، كما وصل عدد السيدات اللاتي حملت وسجلت على تطبيق تحويشة 166,388 سيدة، وتم فتح 38 حساب مجموعة بنكي لـ872 سيدة من المجموعات الادخارية بالتعاون مع بنك مصر، بإجمالي قيمة ادخارية 56,870.5 جنيه مصري (من خلال 103 جلسات على تطبيق تحويشة الإلكتروني)، ونسبة إقراض 14% من المدخرات.

كما تمت إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية "تحويشة في بنك" على مستوى 20 محافظة لنشر ثقافة الادخار والإقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة، وتقديم 345,677 خدمة توعوية ومنتجات مالية، والتعريف بتدخلات المجلس لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وحمايتها من جميع أشكال التمييز.

وأيضا تم استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيين "رشيدة" و"فصيلة" لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والإقراض الرقمي.

أما في محور التمكين الاجتماعي، فقد وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة وجهود المجلس في هذا المحور إلى 1,357,016 مستفيد/ة،

ومن بين جهود المجلس في هذا المحور، حرص المجلس على التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات دوار" ، حيث تم تنفيذ (12,395) جلسة دوار، استفاد منها إجمالي 827,133 مستفيد/ة.

كما استفاد 91,937 مستفيد/ة من أنشطة دوّي التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة)، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وفي ضوء المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، محور الحماية، فقد استفاد من جهود وأنشطة المجلس ضمن هذا المحور 3,740,719 مستفيد/ة.

وقد تم تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب "احميها من الختان"، والتي وصلت إلى 3,374,956 مستفيد/ة .

واستكمالا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، للعام الرابع على التوالي واصلت اللجنة نشاطها في إطار تنفيذ خطتها الوطنية 2022-2023، بتنفيذ حملات توعية متتالية تحت شعار #_احميها_من_الختان تضمنت حملات أنشطة توعوية مباشرة على الأرض وغير مباشرة لتحقق الحملة منذ إطلاقها عام 2019 حتى العام 2023 ما يزيد على 108.6 مليون اتصال مكرر للنساء والرجال من خلال أنشطة متنوعة مثل تدريبات فرق العمل الميدانية من رموز دينة ورائدات مجتمعيات، وحملات التوعية الإعلامية، وحملات طرق أبواب، واستقبال شكاوى على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل.

واستمرت الحملة الإعلامية "احميها من الختان"، والتي استمرت لمدة شهر، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، وتذاع يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعا ووصولا للمستمعين، لنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة.

كما تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان"، وتم تشكيل لجنة تيسيرية للمبادرة تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.

كما تم تدريب 200 من القادة والرموز الدينية وفتح مائدة الحوار بشأن القضية ورؤيتهم في القضاء عليها لمعاونة المجلس في نشر الرسائل التوعوية ذات الصلة من منظور اجتماعي وديني.

واعتمدت منهجية التدريب على استخدام الأساليب التدريبة المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.

وقد حققت حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي ما يقرب من 103 ملايين عدد مرات وصول خلال العام 2023.