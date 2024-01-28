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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 مصابين.. رفع آثار تصادم بين سيارة نقل أغذية وميكروباص في النزهة

غرفة العمليات
غرفة العمليات

نجح رجال المرور بالقاهرة في رفع آثار مصادمه وقعت صباح اليوم الأحد بين سيارة منتجات اللبان وأخري ميكروباص والتي أسفرت عن اصابه ٤ من ركاب الميكروباص ، تم نقل المصابين الي المستشفي لاسعافهم وتولت النيابة التحقيق .

تلقي قسم شرطة النزهة اخطاراً بوقوع تصادم بين سيارة لنقل منتجات الألبان وأخري ميكروباص امام فندق السلام بدائرة القسم ، ووجود مصابين .

 تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة ، وتم نقل المصابين الاربعة الي المستشفيات ، وتبين من الفحص تهشم السيارتين بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد قائد احدي السيارتين واصطدامه بالأخر ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق .

القاهرة سيارة نقل قسم شرطة النزهة مرور القاهرة منتجات الألبان مصادمة

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