عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر العامة تطلق أولي رحلاتها بمناسبة أجازة نصف العام وزيارة لمعبد الأقصر

صدى البلد

أطلقت مكتبة مصر العامة بالأقصر أولي رحلاتها لمعبد الأقصر مع فريق الوعى الأثرى وأصدقاء السائح وبمشاركة المكتبة المتنقلة وفريق عمل المكتبة المتميز.

وذلك استعدادا لأنشطة أجازة نصف العام بالمكتبة وفى إطار خطة المكتبة للتثقيف الأثري تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وتحت إشراف الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر .


وأكد محمد حساني علي ضرورة إحياء الوعي السياحي والأثرى لدى جميع فئات المجتمع وخاصة النشئ بناة المستقبل.

فتح باب التقديم في الماجستير والدكتوراة المهنية بـ 5 برامج بجامعة الأقصر

جامعة الزقازيق تطلق رحلات قطار الشباب "إعرف بلدك" إلى الأقصر وأسوان


وقالت دعاء ربيع مسؤل التواصل المجتمعي بالمكتبة ان الجولات والرحلات السياحية التي تنظمها المكتبة لها دورا هام في تعزيز إحياء تاريخ بلدنا العريق في نفوس أبناءنا والحفاظ على تاريخ تلك المناطق الآثرية. مشيرة إلي أن المكتبة المتنقلة تجوب جميع القري والمدارس بمختلف أنحاء المحافظة لرفع الوعى الثقافي لدى الطلاب والأطفال وخلق جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات .


وأضافت مني محمود مسؤل العلاقات العامة بالمكتبة أن الأنشطة التابعة للمكتبة المتنقلة تشمل ورشة حساب ذهني للأطفال والعمل علي تنمية قدراتهم الذهنية موضحة أنه يتم أيضا تنظيم ندوات وعي صحي وبيئي وأثرى وجلسات حكى وورش رسم وبازل ومسابقات ثقافية وندوات للطفل والشباب

IMG-20240128-WA0018
IMG-20240128-WA0018
IMG-20240128-WA0017
IMG-20240128-WA0017
IMG-20240128-WA0015
IMG-20240128-WA0015
IMG-20240128-WA0014
IMG-20240128-WA0014
الأقصر اجازة نصف العام الدكتوراه المهنية الرحلات السياحية الوعي السياحي والأثري صندوق مكتبات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

هات باسوورد الفيزا.. ثلاثيني يمزق جسد صديقه في القاهرة | القصة الكاملة

انتهاء التقديم الأربعاء.. أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم

شكري: الإعتداءات الإسرائيلية في غزة سبب ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر

شكري يستقبل نظيره السعودي ويعقدان اجتماعاً ثنائياً بقصر التحرير | صور

وزير الخارجية: الأزمة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري

شاهد انتظام تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية”


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. درة تشعل السوشيال ميديا بصورها | شاهد

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

قصة ولا أغرب.. شقيقتان توأم تتعرفان على بعضهما بعد 22 سنة!

فيديو

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ