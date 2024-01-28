ملابس مثيرة.. زوجة رامي صبري تثير الجدل في زفاف شقيقته| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صور زفاف شقيقة الفنان رامي صبري.

وتألقت زوجة رامي صبري، مرتديه بنطال جذاب وأنيق باللون الأسود مع توب من نفس اللون، ونسقت معهم جاكيت أنيق ولافت باللون الاسود أيضا ليكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة رامي صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت زوجة رامي صبري، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة رامي صبري