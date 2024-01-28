اعتراف عبري.. الاحتلال عاجز عن تحقيق أي شيء في غزة إلا بوساطة مصر وقطر

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه ليس في استطاعة كيان الاحتلال الصهيوني القيام بشيئ دون وساطة مصر.

وذكرت الإذاعة أن الاحتلال عاجز عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة دون توسط مصر وقطر‏.

ولفتت الى أن كلا من مصر وقطر ليستا دولتين مهمتين فحسب، بل وحاسمتان أيضا بشأن توسطهما بين إسرائيل وحركة "حماس" في ملف الرهائن والأسرى التي تحتجزهم الحركة داخل قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، أمس السبت، إنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها عن قطر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد مضيفًا أن "قطر تستضيف قادة في حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص المحتجزين في غزة".

ويشار إلى أن نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته "القناة 12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، قائلا: "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".