عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ختام ورشة حول برنامج رعاية اللاجئين في مصر بالإسكندرية

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، في فعاليات ورشة العمل الختامية بعد سلسلة من ورش العمل المثمرة لبرنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد) بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر، والتى تهدف لرفع الوعي بشؤون اللاجئين في مصر والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم وتمركزت ورشة  العمل على ثلاث محاور أساسية ، وهى : الرعاية الصحية وخدمات مديرية العمل ، وتمكين المرأة ، والتى شارك فى فعالياتها الدكتورة ندى ثابت والدكتورة منى عمر ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، وأميمة الشيخ رئيس لجنة الأمومة والطفولة بالروتاري ، وأمل عادل رئيس الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، ولفيف من ممثلي مديريات الصحة  والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والبيئة بالإسكندرية، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال دعم اللاجئين.
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المصرية وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات والمشاركة والتعاون مع كافة الجهات لرفع الوعى بشئونهم والخدمات المقدمة لهم ، كما أنه استعرض خلال الفعاليات أهمية وضع إطار قانوني ضمن خطة استراتيجية لضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مديرية العمل من توفير فرص عمل وتدريب مهني وغيرها من الخدمات ، كما قام أمير كمال مدير برنامج اللاجئين بكاريتاس مصر، بعرض نتائج الورش الـ 6 السابقة، والتي تناولت أبرز التحديات التي يواجهها الوافدين ، وأيضًا الفرص المتاحة لهم على الأراضي المصرية، وذلك بهدف تمكينهم لبناء مستقبلهم وتعزيز دورهم في الدول المضيفة، في إطار تحقيق الاستفادة الجماعية  وتم تقديم الشكر لكل الفرق التي شاركت معهم لإنجاح البرنامج،  وذلك لسرعة الاستجابة وعدم التواني في تقديم كافة الخدمات سواء العلاجية أو الوقائية بالإضافة للتثقيف الصحي ، وأكدت الدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية على أن كل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف ويمكنه الحصول على الخدمات المتاحة في الدولة، ويَسْري ذلك على إمكانية الإستفادة من الخدمات الصحية في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات الحكومية حيث ترحب مصر بضيوفها متى احتاجوا إلى خدماتها.
وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات تضمنت أيضاً كلمة قدمها هانى موريس مدير مكتب كاريتاس مصر بالإسكندرية سلط خلالها الضوء على أهمية التنمية المستدامة وضرورة النقاش المستمر بين مختلف الجهات ووضع مشاريع للتحسين المستمر في هذا المجال وأكد على أن اليوم يعتبر خطوة البداية والتحضير لإنجازات أكبر قادمة في مجال رعاية الوافدين رغم كل التحديات التي تواجههم ، وفي ختام ورشة العمل جرى الاتفاق على عدة توصيات منها : إعادة تعريف الفرق بين اللاجئ و الأجنبي ، ووضع إستراتيجية مستدامة للتعامل مع اللاجئين على أرض مصر ، وتنظيم لجنة تنسيقية تضم جميع الأطراف المشاركة لتيسير التعامل مع الوافدين في المناحي المختلفة والذين يمثلوا حوالي  9 مليون لاجئ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ترشيحاتنا

مصير صادم ينتظر طبيب التجميل المتسبب في تشويه وجه ريهام سعيد.. تفاصيل

الفتيات الكفيفات يبهرن زوار معرض الكتاب بالمشغولات اليدوية

مصدر في السلطة الفلسطينية يكشف عن شرط محوري لإنهاء الحرب

تم الاتفاق ..الزمالك يعلن عن مدربه الجديد في هذا التوقيت

الاحتلال ينقل جنوده المصابين.. سرايا القدس تستهدف 3 آليات صهيونية بخان يونس

مافيا الذهب.. سقوط عصابة تنقيب وتصنيع بخام ومشغولات بـ97 مليون جنيه.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

بوت غريب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ