بن جفير يتخفى بلحية وشعر مستعار مزيفين في يافا لهذا السبب| صورة

كشفت القناة 12 العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير كان متخفيًا في مركز للشرطة في يافا وهو يرتدي زيا تنكريا.

وفي صورة نشرتها الصحيفة، ظهر بن جفير وهو يرتدي لحية وشعر مستعار مزيفين، وقبعة صوف رمادية، وسترة، وهو بعيد كل البعد عن مظهره المعتاد.

وقال التقرير إن ضباط الشرطة انتقدوا بن جفير، نقلا عن ضباط مجهولين اشتكوا من أنه “يحاول السيطرة على المنظمة”.

وأكد مكتب بن جفير الواقعة، قائلًا في بيان صادر عنه: إن الوزير يحب أن يراقب عن قرب كيفية تعامل الشرطة مع الجمهور.

وبحسب القناة 12، وصل بن جفير إلى مركز الشرطة يوم الخميس مرتديا زيه وأخبر ضابط المكتب أنه يريد تقديم شكوى.