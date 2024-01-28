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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 27 قرار لإزالة تعديات على أراضي الدولة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والاستمرار في تنفيذ الموجة ٢٢ لازالة التعديات التي كانت أول أيامها أمس، حيث تم تنفيذ ٢٧ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي منتزه أول ومركز ومدينة برج العرب.

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وأكد اللواء محمد الشريف على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة لتعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شهدت المهندسة جيهان مسعود صباح اليوم اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ حملات الإزالة، كما قامت بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي الدولة التي بدأت بالفعل اعتباراً من ٢٧/١/٢٠٢٤، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.
من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أنه خلال اليوم الأول من الموجة ٢٢ تم تنفيذ ٢٤ قرار  لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة برج العرب بمساحة إجمالية ١٢.٧٥ سهم و ١ قيراط، كما تم تنفيذ ٣ قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزة أول بمساحة ٣٣٠ م٢ عبارة عن ردم وتشوينات بالمخالفة للقانون.

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