البحر الأحمر والأونروا والقانون الدولي.. أبرز ما جاء في لقاء شكري وبن فرحان

قال وزير الخارجية سامح شكري إن ما يشهده البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة بسبب ما يحدث في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وذكر الوزير أنه الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني، لافتا إلى أنه " ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا حيث إن الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث حيث أن تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين ومن المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

قال وزير الخارجية إنه لا إرادة سياسية لدى إثيوبيا لحل مسألة سد النهضة.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "أكدنا على أولويتنا المشتركة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".



وقال وزير الخارجية السعودي إن القانون الدولي ملزم للجميع ويجب أن ينطبق على إسرائيل التي تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة، ولهذا فالمطلوب إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي.



جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين وزيري خارجية البلدين الكبيرين حول أزمات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.