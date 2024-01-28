تحرير 278 محضرا متنوعا والتحفظ على 943 حالة إشغال بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات إحتكارية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا الصدد ، شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير عدد 18 محضر متنوع و30 إنذار وإعدام 10 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 200 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 34 ألف جنيه.



وقادث المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة المهندس اسلام عودة حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع عبد الفتاح السامنودي ، سوق راتب ، ميدان التحرير وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 69 ألف جنيه وتحرير 19 محضر متنوع ،و27 انذار والتحفظ على 49 حالة إشغال متنوع.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب بحملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية إستهدفت شارع المعسكر الروماني ، شارع سوريا ، طريق الجيش بمنطقة رشدي وأسفرت الحملة عن إعدام 28 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 26 محضر متنوع والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 40 ألف جنيه.

وشهد حي العجمي برئاسة الأستاذة هدى أبوكليلة حملة مُكبرة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية شملت منطقة البيطاش، البوابة 8 ، طريق إسكندرية مطروح، أبو يوسف وأسفرت الحملة عن تحرير 94 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه والتحفظ على 456 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع مسجد سيدى بشر ، ش جمال عبد الناصر ، ش الياسمين ، ش فاروق درويش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر و32 إنذار وضبط عدد 14 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 15 ألف جنيه.

وواصل حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسى حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت منطقة العامرية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 73 محضر متنوع والتحفظ على 35 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بحملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية إستهدفت شارع المكس بالقباري ومنطقة المفروزة، وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر متنوع و15 إنذار والتحفظ على 44 حالة إشغال متنوع.