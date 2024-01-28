من غير مجهود.. طريقة استخراج بطاقة تموين مستقلة عن الأسرة

يعد استخراج بطاقة تموين مستقلة أمر يسعي له العديد من المواطنين وخاصة المتزوجين والذين يرغبون فى الفصل الإجتماعي وذلك فى ظل إتاحة بعض الخدمات التموينية عبر الانترنت.

خطوات عمل فصل اجتماعي



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول علي بطاقة تموين منفصلة عبر خطوات سهلة وبسيطة عبر الدخول علي بوابة مصر الرقمية.



وتوفر وزارة التموين عبر مكاتبها خدمة الفصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التوجه لمراكز الخدمة المطورة، كما يمكن الحصول علي الخدمة لكل سهولة ويسر إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، على شبكة الإنترنت، مع ضرورة تسجيل الدخول للملف الشخصي على بوابة مصر الرقمية.

خطوات التقدم بطلب فصل اجتماعي

وهناك مجموعة من الخطوات التى يلزم على المواطن القيام بها من أجل تقديم طلب فصل اجتماعي واستخراج بطاقة تموين مستقلة عن الأسرة والتي تشمل مايلي :-

- يلزم على الراغب فى طلب فصل اجتماعي واستخراج بطاقة تموين مستقلة الدخول عبر المنصة الإلكترونية مصر الرقمية.

- تتضمن الخطوات أن يقوم بتسجيل الدخول برقم الهاتف والرقم السري الذي تم إعداده مسبقا.

- كما تشمل الخطوات قيام المواطن بالضغط على أيقونة التموين.

- بعدها يتم اختيار فصل اجتماعي.

- ثم بعدها يتم الضغط على إبدء الخدمة مع تحديد سبب الفصل.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى الفصل واستخراج بطاقة تموين مستقلة عن الأسرة بملء جميع الخانات المطلوبة والمتمثلة في المحافظة ومديرية التموين ،مكتب التموين ،واسم البدال التمويني.

- بعد ملئ البيانات يتم اختيار مكان تسليم البطاقة والمتمثل فى أقرب مكتب تمويني.

خطوات استخراج بطاقة تموين مستقلة

- مع استكمال باقي الخطوات ستظهر لك شاشة مدون عليها كل المعلومات التي قمت بإدخالها المتعلقة بالمحافظة، والمديرية، ومكتب التموين ومكان الاستلام سيتم الضغط على التالي.

- وفى هذه الخطوة ستظهر امامك شاشة تشمل رقم الطلب وتاريخه وتتبع الطلب بعد التأكيد.

- وبعدها ستظهر لك رسالة أخري نصها استلمنا طلبك بنجاح ورقم الطلب .

وتعد خدمة فصل اجتماعي واستخراج بطاقة تموين مستقلة عن الأسرة أحد الخدمات التى تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مكاتبها أو إلكترونيا.

ويمكن للمواطن المقيد على بطاقة التموين من خلال خدمة الفصل الاجتماعي، استخراج بطاقة تموينية مستقلة عن بطاقة الأسرة.