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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة.. وتحذير للأونروا

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت القناة 12 العبرية أنه الجيش الإسرائيلي أعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

واليوم منعت قوات الأمن الإسرائيلية، محتجين، من بينهم أفراد من عائلات المحتجزين في قطاع غزة، من إغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي مع القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت الأسبوع الماضي، إن مئات المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، وطالبوا بعدم إدخال أي مساعدات حتى عودة المحتجزين.

 

وأودت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحياة ما يزيد على 26 ألف فلسطيني حتى الآن، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين.


ياتي ذلك فيما قال المفوض العام للأونروا ان تعليق التمويل سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا بقطاع غزة في غضون بضعة أسابيع.

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