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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفرنسية تعلن وقف المساعدات للأونروا للربع الأول من سنة 2024

برج إيفل في فرنسا
برج إيفل في فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية تعليق المساعدات الموجهة للأونروا للربع الأول من سنة 2024، وفق ما ذكرت صحف دولية.


تنضم بذلك فرنسا إلى دول أمريكا وكندا وبريطانيا وآخرين في منع التمويل عن الأونروا فيما اعتبرته الأونروا بمثابة عقاب جماعي لغزة وأطفالها.


قال المفوض العام للأونروا إن تعليق التمويل سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا بقطاع غزة في غضون بضعة أسابيع.

 

حول ذلك، قال وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاء مشترك مع وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان :" ان الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني"، لافتا إلى أنه " ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا حيث ان الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث حيث ان تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين ومن المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
 

2024 الخارجية الفرنسية المفوض العام للأونروا بقطاع غزة سنة 2024 سامح شكري عقاب جماعي فيصل بن فرحان

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