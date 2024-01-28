المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1394 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 721 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد د م"، 30 سنة، عاطل، حاز وأحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز جوهر مخدر الآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة د، تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.