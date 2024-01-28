لأول مرة بمصر.. جامعة سلمان تجرى بحوثًا رقمية حول الاستهلاك المائي لشجر الزيتون

اجرى فريق من جامعة الملك سلمان الدولية بحوثا باستخدام التقنيات الرقمية الذكية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون وذلك باستخدام جهاز Sapflow، الذي يسعى الفريق لتطبيق نتائجه بمحافظة جنوب سيناء وذلك للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بالجامعة أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون بين باحثين من الجامعة بالاشتراك مع باحثين محطة بحوث جنوب سيناء رأس سدر ومركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي.

وقام الباحثون بإجراء دراسة بحثية باستخدام أحدث جهاز رقمي لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون.

واكد عميد كلية الزراعات الصحراوية بالجامعة أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطط الدولة بإدخال منظومة الري الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 مليون فدان وقد تم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة المنظومة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية و تعظيم إنتاجية وحدة المياه.

من جانبه أكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة على سعي الجامعة الدائم في دعم المشروعات البحثية والتي من شأنها تقدم كافة خدمات الدعم للمجتمع المحيط مشيرا إلى التعاون المستمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء للقيام بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء والتجمعات التنموية والمزارعين لتحسين وتطوير منظومة الري بمزارعهم، ومن بعد يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

اشجار الزيتون

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