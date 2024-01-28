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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر في السلطة الفلسطينية يكشف عن شرط محوري لإنهاء الحرب

جرحى الاحتلال
جرحى الاحتلال

كشف مصدر مسئول فلسطيني عن "شرط" قدمته السلطة الفلسطينية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

وقال المصدر إن القيادة الفلسطينية اشترطت على الإدارة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، كمدخل سياسي لإنهاء الحرب.

وأضاف: "الإدارة طرحت على الفلسطينيين تمرير قرار في مجلس الأمن بصيغة أنه من حق الفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية، وهذا الطرح رفضته القيادة الفلسطينية مبدئيا".

كما أكد المصدر أن القيادة الفلسطينية تتشاور مع الدول العربية حول ذلك.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع رباعي فلسطيني مصري أردني سعودي في الأيام المقبلة، لبحث الأفق السياسي المطلوب لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة.

وأشار المصدر إلى أنه "سيتم طرح مخرجات الاجتماع ورؤية الحل على الإدارة من خلال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي سيزور واشنطن بعد الاجتماع".

 

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