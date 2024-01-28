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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تواصل تنفيذ العديد من الفعاليات داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

واصلت وزارة الشباب والرياضة اليوم /الأحد/ تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 55 .


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم تنظيم لقاء تعريفي ببرنامج" درع يحمي ونصون " بالتعاون مع مبادرة أثر الشبابية ، كما تنفيذ ورش عمل حول تعريف التغيرات المناخية.


كما تنفيذ ندوة عن المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة للشيخ محمود محمد والواعظة وفاء عبدالسلام من وزارة الأوقاف، وردا على كافة أسئلة روارد المعرض الدينية.


وقدم الدكتور علي الله شحاتة والواعظة عبير أنور من وزارة الأوقاف حلقة نقاشية عن أخلاقيات التعامل مع السوشيال ميديا.


كما تم تنظيم ندوة حول برنامج توظيف مصر بعنوان "منصات البحث عن وظيفة وإدراجها" أدارها أحمد مرعي المدير التنفيذي لملتقى توظيف مصر .


وتضمنت الفاعليات تنفيذ ورشة تعليمية حول قصص وروايات تحت إشراف الكاتبة الصحفية حسنات الحكيم مدير تحرير بجريدة اخبار اليوم، كما تم تنفيذ ورش اعمال فنيه للنشء للمدربات أية محمد، أمل فتحي، تغريد عبدالسلام، فاطمة بدوي، ميرنا محمد فرج، إنجى ثروت وأسماء إسماعيل.


كما تم تنفيذ ندوة حول برنامج "درع يحمي ويصون" حاضر فيها كل من يمنى حبيب وأحمد عاطف قائد فريق أثر .


وأخيراً تم تنفيذ ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال" للدكتورة هبة محمد، كما تم عرض العديد من الأفلام الوثيقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها الوزارة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.
 

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