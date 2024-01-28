محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الموجه 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي: المرحلة الأولى تبدأ من 27 يناير الجاري وحتر 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتر 12 أبريل القادم.

وقال إنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة، موجهاً بضرورة اتخاذ جميع إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

وأضاف أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة جميع المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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