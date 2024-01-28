عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الموجه 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي: المرحلة الأولى تبدأ من 27 يناير الجاري وحتر 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتر 12 أبريل القادم.

وقال إنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة، موجهاً بضرورة اتخاذ جميع إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

وأضاف أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة جميع المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

FB_IMG_1706448789492
FB_IMG_1706448789492
FB_IMG_1706448785940
FB_IMG_1706448785940
FB_IMG_1706448784054
FB_IMG_1706448784054
FB_IMG_1706448781241
FB_IMG_1706448781241
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الاراضى الزراعية محافظ الدقهلية تشكيل غرفة عمليات الوطنية للطوارئ والسلامة الدكتور أيمن مختار الشرطة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لأراضي الزراعية أيمن مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يبحث التصميمات الخاصة باستكمال مشروع تطوير مصرف كيتشنر

ترشيحاتنا

هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب

مفاجأة|مدرب منتخب مصر يستقر علي بديل إمام عاشور في مواجهة الكونغو

مصير صادم ينتظر طبيب التجميل المتسبب في تشويه وجه ريهام سعيد.. تفاصيل

الفتيات الكفيفات يبهرن زوار معرض الكتاب بالمشغولات اليدوية

مصدر في السلطة الفلسطينية يكشف عن شرط محوري لإنهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة.. شقيقة رامي صبري تثير الجدل في حفل زفافها| شاهد

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ