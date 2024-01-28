امرأتان تفاجئا أمن متحف اللوفر في باريس بإلقاء الحساء على لوحة الموناليزا

قام متظاهران من منظمة غير حكومية معنية بالمناخ والزراعة بإلقاء الحساء على الزجاج المضاد للرصاص الذي يحمي لوحة "الموناليزا" التي رسمها ليوناردو دافنشي في باريس، مطالبين بالحق في "غذاء صحي ومستدام"، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت امرأتين وهما تلقيان الحساء على الزجاج الذي يحمي تحفة ليوناردو دافنشي.

وقالت المرأتان"ما هو الشيء الأكثر أهمية؟..الفن أم الحق في غذاء صحي ومستدام؟". وأضافتا "نظامنا الزراعي مريض ومزارعونا يموتون أثناء العمل".

وشوهد في وقت لاحق موظفو متحف اللوفر وهم يضعون ألواحا سوداء أمام الموناليزا ويطلبون من الزوار إخلاء الغرفة.