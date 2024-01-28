حسبنالك هتدفع كام في كليات القمة بالجامعات الأهلية

يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن مصاريف كليات القمة بالجامعات الأهلية حيث يعقدون الكثير من الآمال الآن أن يتم قبولهم بتلك الجامعات ولكن يريدون معرفة المصروفات الدراسية التي سوف يدفعوها كل عام دراسي.

مصاريف كليات القمة بـ الجامعات الأهلية

والكثير من الطلاب يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية الالتحاق بأحد كليات القمة في تلك الجامعات والحصول على لقب دكتور أو مهندس ولكن يخشون من ارتفاع الأسعار لذلك يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور الآن عن مصاريف كليات القمة بالجامعات الأهلية

انتهي التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الطلاب وقاموا بتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات.

مصاريف كليات الطب بـ الجامعات الأهلية

مصاريف الدراسة في كليات الطب بالجامعة الأهلية تختلف من جامعة إلى آخر وجاءت كالاتي:

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الجلالة

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الجلالة 120 ألف جنيه في السنة

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة 107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ أسيوط الأهلية 90 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ بنها الأهلية 120 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصاريف الدراسة في كليات الطب ب الجامعة الأهلية

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب البشري بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف كليات الهندسة بـ الجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية المصاريف الدراسية المقرر بالكليات بالعام الدراسي الجديد، وعلى رأسها مصاريف كليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات، وجاءت المصروفات الدراسية بالجماعات الأهلية كالتالي:

مصاريف الدراسة في كليات الهندسة بالجامعة الأهلية

مصروفات برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية جامعة حلوان الأهلية 35000 جنيه.

مصروفات برنامج التصميم الداخلي البيئي جامعة حلوان الأهلية 35000 جنيه.

مصروفات برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج جامعة حلوان الأهلية 35000 جنيه.

مصروفات برنامج العمارة والتصميم البيئي جامعة حلوان الأهلية 48000 جنيه.

مصروفات برنامج هندسة الأنظمة الذكية تكون جامعة حلوان الأهلية 48000 جنيه.

مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة أسيوط الأهلية 45 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية 45 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الأهلية 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم وهندسة المنسوجات جامعة بنى سويف الأهلية 58 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية 60 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة المعمارية جامعة بنى سويف الأهلية 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة والحاسبات جامعة بنى سويف الأهلية 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية 90 ألف جنيه.

الذين لم يحالفهم الحظ .. التقديم بالجامعات الأهلية الترم الثاني 2024

وأكد مصدر لـ صدى البلد أن التقديم يكون متاحا في الجامعات الأهلية الترم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل.

التقديم للجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

أما فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، بالفصل الدراسي الثاني 2023، فيعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحتسب من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهي 70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

جامعة مصر الدولية

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة 6 أكتوبر

الجامعة الألمانية بالقاهرة

جامعة الأهرام الكندية

جامعة فاروس بالإسكندرية

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة سيناء

الجامعة البريطانية في مصر

جامعة النهضة ببنى سويف

جامعة المستقبل

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة

جامعة هليوبوليس

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة دراية بالمنيا

جامعة بدر

جامعة حورس

الجامعة المصرية الصينية

جامعة ميريت

جامعة سفنكس