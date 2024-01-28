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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: واشنطن تدرس الحد من توريد الأسلحة لإسرائيل.. لهذا السبب

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ذكرت شبكة الأخبار الأمريكية NBC، مساء اليوم الأحد، أن البيت الأبيض يدرس تقليل معدل نقل الذخيرة إلى إسرائيل من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للشبكة فإن الهدف من وراء تلك الخطوة أيضا هو  الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار وخطط واشنطن لليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

وتحدثت الصحيفة مع ثلاثة مسؤولين داخل إدارة بايدن، ومسؤول كبير سابق في إدارة سابقة، وقالوا جميعا إن نقاشا يجري في دائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحد من توريد الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. 

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