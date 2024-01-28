إعلامي شهير يكشف عن صفقة الزمالك الجديدة

أعلن الإعلامي مهيب عيد الهادي عن اقتراب حسم صفقة يوسف حسن قبل غلق الانتقالات الشتوية.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الزمالك يحسم كافة الأمور لضم يوسف حسن لاعب البلدية ".



وكان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، في حين تأهل أهلي جدة بعد فوزه على وهان ثري الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.