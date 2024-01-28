الرحلة الأولى.. أكبر سفينة سياحية بالعالم تبحر من ميامي إلى البحر الكاريبي.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من ميامي إلى البحر الكاريبي في رحلتها الأولى.

وأوضحت أنه في رحلتها الأولى، أبحرت أكبر سفينة سياحية في العالم من ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، متوجهة نحو منطقة البحر الكاريبي، وسط اتهامات بشأن انبعاثات غاز الميثان التي تلحق أضرارًا بالبيئة من السفينة.

وأوضحت أنه تتميز سفينة "أيكن أوف ذي سيز" بطول يبلغ 365 مترًا (1197 قدمًا) وتمتد على 20 طابقًا. يمكنها استضافة حتى 7600 راكب، وتعود ملكيتها لشركة "رويال كاريبيان" الأمريكية المعروفة.

تعتبر السفينة المسجلة في جزر البهاماس، أول سفينة تابعة لشركة الرحلات البحرية الأمريكية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

واستضافت السفينة ليونيل ميسي، نجم نادي "إنتر ميامي" لكرة القدم، لإطلاق رحلتها الافتتاحية.