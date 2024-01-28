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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنتهاء أعمال إصلاح بدن سفينة الصب الجاف اليونانية ZOGRAFIA بـ"ترسانة السويس البحرية"

قناة السويس
قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة الضرورية لبدن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية" ZOGRAFIA" بشركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

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وأوضح الفريق ربيع أن السفينة استأنفت رحلتها عبر قناة السويس ضمن القافلة المتجهة شمالا، وذلك بعد اعتماد مندوب هيئة الإشراف اليابانية لكافة أعمال الصيانة والإصلاح التي تمت من قبل الترسانة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج الإصلاح العاجل تضمن إحلال وتغيير بعض أجزاء الحديد من بدن السفينة، وتغيير الحديد التالف والمتضرر بعنابر الشحن، بالإضافة إلى القيام ببعض الإصلاحات بمواسير الاتزان الرئيسية، وإصلاحات أخرى لمواسير التحكم الهيدروليكية، وذلك في وقت قياسي خلال ٤ أيام فقط في ضوء تكثيف شركة ترسانة السويس أعمال الإصلاح على مدار الساعة طوال أيام العمل.

وأكد الفريق ربيع، استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، عبر تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة والتي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أوالمواقف الطارئة.

من جانبه، تقدم الربان Borys Basenko كابتن السفينة اليونانية بالشكر لهيئة قناة السويس على التعاون وسرعة الاستجابة  والتفهم للموقف الطارئ ودعمها بتوفير خدمات الإصلاح بشركة ترسانة السويس البحرية، كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة و التواصل الجيد والعمل الدقيق والسريع من جانب ترسانة السويس البحرية بما سيمكنه من استئناف رحلته مرة أخرى بعد إتمامه للإصلاحات الضرورية العاجلة.

وفي ذات السياق، كان الحوض العائم حمولة ٥٥ ألف طن بشركة ترسانة السويس البحرية قد استقبل ناقلة الوقود التي ترفع علم ليبريا "CORAL I" لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار.

يبلغ طول الناقلة " CORAL I"  ٢٤٨ مترا، وعرضها ٤٣ مترا، وحمولتها كلية حوالي 58500 طن والمملوكة لشركة (Saud Shipping). وتعد هذه الناقلة ثالث ناقلة وقود يستقبلها الحوض العائم خلال الثلاث أشهر الماضية، حيث كان من بينها ناقلتي الوقود “ASTARI I" و "ATHINEA” في واحدة من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها مما يعكس الثقة المتزايدة لملاك هذه الناقلات في قدرات الشركة وكوادرها الفنية.

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