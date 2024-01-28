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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول من نوعه بمصر..محافظ البحر الأحمر يفتتح أكبر مصنع للفايبر واليخوت

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد ، مصنع مراكب بمدينة الغردقة ، والذي يعد الأول والأكبر من نوعه في مصر لتصنيع الفايبر واليخوت والزوديك، يأتي ذلك إستمرارا لسلسلة الافتتاحات بالمحافظة الساحلية تزامنا مع احتفالات العيد القومي ال54 .

حرص المحافظ، علي تفقد المصنع والاستماع لعرض مختصر عن محتوياته و مراحل تصنيع اليخوت ، وأشار  إلى ان ال مصنع متخصص في انتاج مراكب الفايبر جلاس سواء الميني يخت او المراكب المطاطية ويقام علي مساحة 2000 متر مربع  ، مؤكدا انهم بدأوا خط الانتاج منذ عام ونصف تقريبا حتي وصل انتاج المصنع الآن الى 18 وحدة شهريا ، ويسعون للوصول إلى انتاج 50 وحدة شهريا الفترة القادمة ، مشيرا إلى انه تم تصنيع أول مركب غير قابل للغرق  في مصر،  موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر على تذليل كافة العقبات التي واجهتهم خلال إنشاء المصنع .

ومن جانبه هنأ المحافظ جميع العاملين بالمصنع بمناسبة الافتتاح ، مشيرا إلى ان هذا المصنع يساهم في وضع مصر في مجال صناعة اليخوت على الخريطة العالمية ، حيث يتم انتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي  بتكلفة اقل من تصنيعها في الدول الأوروبية .

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85 % ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع القطاع الخاص وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بغرض التقليل من الإستيراد وتوطين الصناعة المحلية والاهتمام بها لتقليل استخدام العملة الصعبة.

رافق المحافظ خلال افتتاح المصنع اللواء محمد البنداري السكرتير العام ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ  ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة  ، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

احتفالات العيد القومي البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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