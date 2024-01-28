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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتراحات النواب تدعو بترول بلاعيم للمشاركة في تنفيذ أحد المشروعات المجتمعية ببلقاس

صدى البلد

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، بشأن ضرورة قيام شركتي الدقهلية للسكر وبترول بلاعيم بالقيام بدورهم في عملية توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس – الستامونى – محافظة الدقهلية.

وأكد النائب وحيد قرقر، خلال الاجتماع، أهمية المشاركة المجتمعية للشركات، مستشهدا في كلمته بنص المادة ٨ من الدستور تنص علي: 
"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون."


وأوضح قرقر، أن النص الدستورى يؤكد علي فكرة التضامن والتكافل الاجتماعى، إلي جانب أن المحكمة الدستورية لها حكم سابق في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢١ قضائية المحكمة الدستورية، تفسر فيه ذلك النص وأكدت أن لفظ المجتمع يشمل عناصر المجتمع من " أفراد ومؤسسات وشركات وحكومة "، الأمر الذى يعنى أن الشركات ملزمة دستوريا بالقيام بدورها نحو التضامن والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وتابع قرقر، أيضا قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، في المادة ١٥ منه، أكد علي المشاركة المجتمعية للشركات، حيث نصت علي: يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في عدد من المجالات التى حددتها المادة، مع النص علي ان ما ينفقه المستثمر من مبالغ بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية واجبةالخصم من قانون الضريبة على الدخل

وأوضح قرقر، أهمية مشروع التغطية لاسيما وأنه يخدم خمس مجالس قروية، متابعا، أن الشركات تستفيد حاليا من الطرق المحيطة بها، وبالتالي ستكون أول المستفيدين من مشروع التغطية.

وأكد أن شركة بترول بلاعيم كان لها سوابق جيدة في المشاركة المجتمعية، إلا أنها لم تشارك في أى عمل مجتمعى منذ عام ١٩٩٢، معربا عن أمله في مساهمتها في ذلك المشروع.

وأيده في الاقتراح اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة الدقهلية، مؤكدا أن تحسين الخدمات والمرافق العامة، يخدم المجتمع ككل أفراد وشركات ويساعد علي زيادة مجالات التنمية وزيادة حجم إنتاج الشركات واستقرار أوضاعها.

من جانبه أوضح العميد محمد أبو شادى، ممثل شركة بترول بلاعيم، أن الشركة مكلفة بشكل مباشر من وزارة البترول، بالمشاركة المجتمعية التى تحقق التنمية المستدامة من خلال التركيز علي مشروعات في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتعليم فقط.

وأكد أن هناك مشروع بالفعل لإنشاء مجمع طبي في تلك المنطقة تستهدف الشركة إنشاءه، ولكن هناك معوقات إدارية.

وعقب النائب وحيد قرقر، بأنه سوف يتبنى إنهاء إجراءات إنشاء ذلك المجمع الطبي نظرا لحاجة المنطقة الماسة إليه.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، قيام الشركة بدراسة مدى حجم مساهمتها في إنشاء مشروع التغطية 
للجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس، مع مناقشة الاقتراح مرة ثانية في اجتماع مقبل بحضور ممثلي شركة الدقهلية للسكر .

لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وحيد قرقر

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