قرار جديد لجنايات المنصورة فى قضية المتهمة بالتخلص من ابنها في الدقهلية

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قررت جنايات المنصورة الدائرة الثامنة"، بالدقهلية، إحالة ربة منزل مقيمة كفر الروك مركز السنبلاوين الى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه الى جلسة اليوم الثاني من دور شهر ابريل المقبل لورود التقرير الطبى بشأن حالنها وذلك لاتهامها بالتخلص من ابنها الطفل خنقا بايشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد ادعائها اساءتهم لسمعته وأخبار زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.



كانت هيئة المحكمه قد عقدت برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.



وشهدت الجلسة الاولى طلب دفاع المتهمة بعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لكونها كما ادعت اتها تعانى من امراض نفسية وتلقيها العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين بعيادته الخاصة.



كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد احال "إسراء.أ.م"، محبوسة لانها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه"مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدا مع سبق الإرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه حتى انهت حياته.

