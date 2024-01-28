عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار جديد لجنايات المنصورة فى قضية المتهمة بالتخلص من ابنها في الدقهلية

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

https://fb.watch/pSbvinmZJe/?mibextid=9R9pXO اللينك

قررت جنايات المنصورة الدائرة الثامنة"، بالدقهلية، إحالة ربة منزل مقيمة كفر الروك مركز السنبلاوين الى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه الى جلسة اليوم الثاني من دور شهر ابريل المقبل لورود التقرير الطبى بشأن حالنها وذلك لاتهامها بالتخلص من ابنها الطفل خنقا بايشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد ادعائها اساءتهم لسمعته وأخبار زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.


 كانت هيئة المحكمه قد عقدت برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة. 


وشهدت الجلسة الاولى طلب دفاع المتهمة بعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لكونها كما ادعت اتها تعانى من امراض نفسية وتلقيها العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين بعيادته الخاصة.
 

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد احال "إسراء.أ.م"، محبوسة لانها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه"مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدا مع سبق الإرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه حتى انهت حياته.
 

المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية النفسية والعصبية جنايات المنصورة محافظة الدقهلية نيابة جنوب المنصورة الكلية مستشفي الامراض النفسية لجنايات المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ترشيحاتنا

عاجل| مقـ تل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة على الحدود الأردنية السورية

ليفربول يكتسح نوريتش بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

ميرسك: حريصون على عبور سفننا عبر قناة السويس مرة أخرى

مقـ.تل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة بالأردن

حكم سودانى يدير موقعة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم

مسئولون إسرائيليون يزعمون: السيطرة على خان يونس ستكتمل خلال أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ