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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، أنه لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل، وذلك ردا على ما نشرته شبكة NBC، والذي جاء فيه أن الإدارة الأمريكية تدرس تباطؤ عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل كوسيلة للضغط لتبني السياسة الأمريكية.

وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية NBC، مساء اليوم الأحد، أن البيت الأبيض يدرس تقليل معدل نقل الذخيرة إلى إسرائيل من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للشبكة فإن الهدف من وراء تلك الخطوة أيضا هو  الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار وخطط واشنطن لليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

وتحدثت الصحيفة مع ثلاثة مسؤولين داخل إدارة بايدن، ومسؤول كبير سابق في إدارة سابقة، وقالوا جميعا إن نقاشا يجري في دائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحد من توريد الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. 

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