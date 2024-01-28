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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن عدم وجود خطط لديها لتقديم تمويل إضافي لـ الأونروا

الاونروا
الاونروا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها يوم الأحد إن فرنسا “ليس لديها خطط لدفع دفعة أخرى في النصف الأول من عام 2024” لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وأشارت الوزارة إلى اتهامات إسرائيل بأن بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، ووصفت هذه الاتهامات بأنها 'خطيرة بشكل استثنائي'.

وساهمت فرنسا بنحو 60 مليون يورو (حوالي 65 مليون دولار) للأونروا في عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إنها ستقرر 'عندما يحين الوقت' ما ستفعله لضمان أخذ متطلبات الشفافية والأمن في الاعتبار.

و تنضم فرنسا إلى عدد من الدول المانحة الأخرى في وقف الدعم المالي للأونروا بسبب الادعاءات الاسرائيلية وهي:

الولايات المتحدة
ألمانيا
كندا
إيطاليا
المملكة المتحدة
هولندا
سويسرا
أستراليا
فنلندا
وتقول أيرلندا والنرويج إنهما ستواصلان تمويل وكالة الأمم المتحدة.

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأمم المتحدة الخارجية الفرنسية الولايات المتحدة المملكة المتحدة

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