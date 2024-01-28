علي صلاح علي أمينا عاما لحزب "المصريين" بأسيوط

أصدر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، القرار رقم 133 لسنة 2024، بتعيين علي صلاح علي محمد أمينًا عامًا للحزب بمحافظة أسيوط، على أن يتم تبليغ جميع الأمانات والجهات المختصة ويعمل بهذا القرار بداية من تاريخه.

النظام الأساسي واللائحة الداخلية

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب ”المصريين“، وفي إطار إعادة هيكلة الحزب لتحقيق الرؤية المنشودة للحزب، وتنفيذ خطة العمل العامة له لخدمة البلاد.

ويستهدف الحزب إعداد وتأهيل كوادر تُساهم في إثراء الحياة السياسية؛ كما يسعى للانتشار في ربوع المحافظات بشكل منظم، عن طريق ضم كوادر شبابية وأكاديمية متخصصة في العمل السياسي والخدمي والتطوعي، والحزب كيان يعبر عن صوت كل عضو بداخله.