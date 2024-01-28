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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الوطني لـ تكساس ينشر دبابات وسط إجراءات أمنية على الحدود

صدى البلد

ردًا على التحديات المتصاعدة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قام الحرس الوطني التابع لجيش تكساس بتعبئة دبابات قتالية من طراز M1A1 أبرامز ومركبات مشاة قتالية من طراز M2A2 برادلي لتعزيز حدوده مع المكسيك.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها أكثر من اثنتي عشرة ولاية لمساعدة تكساس في تعزيز دفاعاتها على الحدود الجنوبية.

وأكدت 14 ولاية، بما في ذلك أركنساس وأيوا وداكوتا الشمالية وأوهايو وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وداكوتا الجنوبية وفيرجينيا ووست فرجينيا وأيداهو وفلوريدا وتينيسي ونبراسكا وميسيسيبي، التزامها بنشر قوات الحرس الوطني لمعالجة المشكلة المتزايدة والمخاوف الأمنية على الحدود.

ويؤكد نشر الأصول العسكرية، وخاصة الدبابات ومركبات المشاة القتالية، على خطورة الوضع، حيث تتعاون الدول لمواجهة التحديات على الحدود. يشير قرار استخدام المعدات العسكرية الثقيلة إلى استجابة قوية للتهديدات الأمنية المحتملة ويعكس التوترات المتزايدة بين حاكم ولاية تكساس جريج أبوت وإدارة بايدن.

أعرب الحاكم أبوت، غير الراضي عن قرار المحكمة العليا الأخير بأغلبية 5 مقابل 4، عن استيائه من إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود، ما يسمح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة المنشآت التي يواجهها المسؤولون في تكساس. وعلى الرغم من قرار المحكمة، تحتفظ ولاية تكساس بسلطة مد الأسلاك الجديدة.

وفي بيان مشترك يوم الخميس، أعرب 25 حاكمًا جمهوريًا عن دعمهم للحاكم أبوت، مؤكدين على السلطة الدستورية لولاية تكساس للدفاع عن نفسها. يسلط البيان الضوء على المخاوف بشأن ما أشار إليه الحاكم أبوت بـ "غزو" المهاجرين، ويتهم إدارة بايدن بالفشل في تطبيق قوانين الهجرة مع السماح بالإفراج المشروط الجماعي عن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وتساهم الولايات، التي تؤكد دعمها لولاية تكساس، بالموارد والأفراد لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع على الحدود. ويتضمن ذلك إرسال جنود وطيارين، كما رأينا في حالة حاكم فرجينيا جلين يونجكين، الذي أيد نهج تكساس في التعامل مع أمن الحدود ونشر ما يقرب من 100 فرد عسكري.

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