عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الأردن بمصر: القاهرة للكتاب من أبرز المعارض الدولية.. وحريصون على المشاركة

صدى البلد

  أكد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية ، أن بلاده تحرص دائما على المشاركة باستمرار في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد واحدا من أهم وأبرز المعارض على الساحة الدولية.

وقال السفير أمجد العضايلة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحرص الأردني على المشاركة في المعرض يتجلى في أن هناك نحو 40 دار نشر أردنية مشاركة بالمعرض بكتب متنوعة وعناوين مختلفة بين التاريخية والأكاديمية.

وأشار إلى أن بلاده تعد من أبرز المشاركين في معرض القاهرة للكتاب، حيث يوجد وفد أردني من وزارة الثقافة، وأمانة عمان، إلى جانب المشاركين الأردنيين من دور النشر، وكلهم حرصوا على القدوم للمشاركة في نسخة هذا العام، والمساهمة بنتاج أدبي وفكري وأكاديمي متميز.

ضيف شرف الدورة السابقة

ولفت إلى أن الأردن كان ضيف شرف الدورة السابقة من معرض القاهرة للكتاب وتم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات التي أثرت الدورة السابقة.

وتابع سفير الأردن لدى مصر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام تطورا ونموا كبيرا وإقبالا شديدا من قبل الجمهور، الأمر الذي يبشر بالخير، لأن الإقبال يعني أن الكتاب ما زال بخير وله حضور بالعالم العربي.

ووجه السفير أمجد العضايلة الشكر لكل القائمين على تنظيم معرض الكتاب، وما بذلوه من جهود في التنظيم والإعداد للمعرض لتخرج النسخة الحالية بالشكل الذي يلبي طموحات و احتياجات المواطن المصري والعربي والأجنبي. 

وذكر أن العلاقات المصرية الأردنية شهدت زخما وتطورا مهما خلال الفترة الأخيرة، حيث هناك العديد من المثقفين الأردنيين الذين يزورون القاهرة، فضلا عن أن هناك عددا كبيرا من الندوات الثقافية التي يحرص البلدان على تنظيمها بشكل مستمر إثراء للحياة الثقافية وتأكيدا على قوة العلاقات بين الجانبين.

وأبرز السفير العضايلة أن الفرق المصرية تعد من أبرز المشاركين في مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن أن هناك مشاركة مصرية متميزة وفاعلة في كل المحافل الثقافية الأردنية.

وأكد أن مصر لها حضور ثقافي متميز.. وقال: "ونحن في الأردن حريصون أيضا على أن يكون لدينا حضور ثقافي متميز من خلال الندوات والمشاركة في معارض الكتب والفنون والمسرح والغناء غيرها.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. مهيب عبدالهادي يهاجم روي فيتوريا

ترشيحاتنا

CNN: إجلاء 8 جنود آخرين من القوات الأمريكية في الأردن بعد الضربات الأخيرة

الحكم في معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

سفير الأردن بمصر: القاهرة للكتاب من أبرز المعارض الدولية.. وحريصون على المشاركة

بعد الهزيمة من الكونغو| حسرة وحزن على وجوه جمهور منتخب مصر.. شاهد

دعاء النصف من رجب مفاتيح الجنان.. يقضي حاجتك ويرزقك الخير كله

خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف في مأزق بسبب منتخب مصر | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه أسود.. إطلالة ابنة نوال الزغبي تثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

ضيق ومكشوف.. لاميتا فرنجيه بفستان أبيض شفاف يثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف في مأزق بسبب منتخب مصر | تفاصيل

بفستان الفرح.. عروس هندية تستقل المترو للحاق بحفل الزفاف | شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ