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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميرسك: حريصون على عبور سفننا عبر قناة السويس مرة أخرى

ميرسك للشحن
ميرسك للشحن

أكدت شركة ميرسك الدنماركية لشحن الحاويات، اليوم الأحد، حرصها على  عبور سفنها مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الأوضاع؛ حسبما أفادت تقارير إعلامية عالمية.

وقد علقت شركات الشحن الكبرى، ومن ضمنها ميرسك وهاباغ لويد، عملياتها عبر قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر وقامت بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وأعلنت شركة ميرسك، يوم الجمعة، عدم مرور رحلاتها من الهند للساحل الأميركي عبر البحر الأحمر وستتحول لرأس الرجاء الصالح.  


وقالت شركة التكرير الأمريكية فاليرو إنرجي،  الخميس، إن هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن.
كانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت أن  العقوبات تستهدف أيضًا قائد قوات الحوثي البحرية محمد علي القادري.

وفرضت الحكومة البريطانية، عقوبات شملت "وزير الدفاع" بجماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب تستهدف 4 أفراد من اليمن.

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